Els atestats per gossos perillosos baixen gairebé a la meitat en dos anys

Andorra la VellaFins a 31 de juliol d'enguany, els banders han dut a terme 51 atestats per caça, pesca, gossos perillosos i focs. En les dades facilitades pel Cos de Banders es destaca que els atestats per gossos potencialment perillosos s'han reduït prop de la meitat en dos anys. Concretament, aquest 2021 n'hi ha hagut 24, respecte als 45 que hi va haver a 31 de juliol del 2019 i als 37 del 2020. Així, a banda dels atestats per gossos perillosos, també n'hi ha hagut cinc per caça, disset per pesca i cinc per focs.

En comparació amb els anys anteriors, en general, el cos està fent menys atestats. De fet, els 51 d'enguany representen cinc atestats menys que el 2020 (56) i 24 menys que el 2019 (75). Pel que fa als atestats de caça, es mantenen força estables, ja que amb el mateix període de l'any, el 2019 n'hi va haver quatre i el 2020, set. Per contra, els de la pesca es troben en disset, deu més que els set del 2020 i cinc més que els dotze del 2019. Finalment, a 31 de juliol d'aquest any hi ha hagut els mateixos atestats per focs que el 2020 amb un total de cinc. Respecte del 2019, la xifra ha disminuït bastant, ja que en aquesta mateixa època fa dos anys, ja se'n van fer un total de catorze.

A més, prop de la meitat d'aquests atestats s'han pogut adaptar al procés de reducció per conformitat incorporat en la llei del Cos de Banders que té com a objectiu simplificar el procediment sancionador amb una reducció de les sancions. En total, fins a 20 atestats s'han acollit a aquest procés, dels quals tres són per atestats de caça, nou per pesca i vuit per gossos potencialment perillosos. Des del cos també informen que els atestats per infracció al reglament d'encesa de focs no tenen reducció per conformitat.