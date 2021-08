Atida fomenta la donació de medul·la amb un espot publicitari

Andorra la VellaL'associació de Trasplantats i Donants d'Andorra (Atida) ha organitzat, amb la col·laboració del Govern, una campanya publicitària per incentivar la donació de medul·la òssia al país. L'entitat està preparant un espot, el qual s'estrenarà el 18 de setembre, el dia mundial de donació de medul·la, i que compta amb la participació d'aproximadament una cinquantena de ciutadans, una part dels quals s'han fet una fotografia de perfil aquesta tarda a la plaça del Poble i que apareixerà al vídeo.

La secretària de l'associació, Mari Martínez, ha explicat que la campanya porta un missatge molt clar: "tots podem salvar una vida, no cal ser ni policia, ni personal sanitari o d'emergències, ni bombers". I ha apuntat que l'espot es realitza per celebrar que ha entrat en funcionament el registre per esdevenir donant, el qual a finals de juny comptava amb aproximadament 130 inscrits. "És important que incrementem el nombre de persones al registre perquè si necessites un trasplantament només tens una possibilitat d'entre 4.000 de trobar algú compatible amb tu", ha asseverat Martínez.