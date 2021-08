Intenta atropellar els agents per saltar-se un control, inicia una persecució i acaba detingut

Andorra la VellaEl Cos de Policia va detenir aquest dissabte un home no resident de 26 anys, amb una taxa d'alcoholèmia d'1,23 g/l, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària. Segons relaten les autoritats, en el decurs d'una parada de circulació, que va tenir lloc deu minuts després de la una de la matinada, l'interessat va fer cas omís de les indicacions dels agents per aturar-se. Posteriorment, el jove va accelerar el seu vehicle de forma brusca, motiu pel qual els agents interventors es van haver d'apartar de la seva trajectòria per evitar ser atropellats. Tot seguit es va iniciar una persecució que finalment va acabar amb la identificació i detenció del conductor.

El mateix dissabte, però passades les quatre de la matinada, el Cos de Policia també va detenir un resident de 19 anys que va refusar sotmetre's a la prova d'alcoholèmia i, a més, està acusat com a presumpte autor d'un delicte d'injúries i resistència greus als funcionaris de la policia en l'exercici de les seves funcions.

Entre les taxes d'alcoholèmia més elevades detectades durant la darrera setmana, destaca la de divendres a les 22.30 hores d'un resident de 40 anys amb una taxa positiva de 2,07 g/l que, a més, estava crebantant una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. En aquest sentit, un jove resident de 18 anys també va ser detingut divendres a les tres de la matinada amb una taxa d'1,84 g/l després de patir un accident amb danys materials.