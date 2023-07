Augment de les consultes per traslladar la residència a Andorra pel resultat electoral espanyol

Andorra la VellaLa consultora Relocate&Save, situada a Andorra, i amb més de 30 advocats experts en planificació fiscal internacional i despatxos col·laboradors, havia detectat com, des que el Govern PSOE-Podemos va anunciar l'impost a les Grans Fortunes, les consultes d'espanyols per marxar a residir fora d'Espanya, especialment a Andorra i Portugal, es van augmentar. La tendència es va frenar amb els resultats de les eleccions municipals i autonòmiques del 28-M perquè feien entreveure que entraria el PP a governar. La certesa que socialistes i Podemos repetirà Govern ha fet que es disparin de nou.

L'empresa parla "d'allau" de consultes per marxar a residir fora d'Espanya. Hi ha altres elements que han portat a aquesta marea de peticions com el problema de l'okupació d'habitatges. S'indica que cada vegada hi ha més persones que volen guardar el seu patrimoni fora d'Espanya. L'empresa apunta directament a l'impost a les grans fortunes. "No existeixen en cap lloc d'Europa, són tributs polítics, nocius i perversos que no recapten a penes, i a més és una doble imposició", apunta R&S.