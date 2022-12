Augmenta el nombre de youtubers i influencers francesos que arriben al Principat

Andorra la VellaDubai era el destí més habitual dels youtubers o influencers francesos que volien canviar la seva residència i això marcava una diferència important amb els espanyols que clarament han optat per Andorra com a destí principal per residir si deixen el seu país. Aquesta diferència, però està començant a diluir-se en un procés lent on els streamers francesos comencen a contemplar el Principat com una opció important a l'hora de plantejar-se on volen residir.

"Hi ha una fiscalitat atractiva, però rebut moltes peticions per la seguretat o la qualitat de vida", assegura la francesa Virginie Hergel, que viu des de fa 22 anys al principat i va crear l'agència Set up Andorra. Un dels seus clients és Vincent Huet, de 29 anys, un dissenyador de videojocs (com Styx) i streamer que va arribar a Andorra a l'inici de l'any. "La fiscalitat no va tenir una influència directa en la meva decisió de venir a Andorra", sosté Huet, encara que reconeix que, sense les condicions fiscals del principat, la seva empresa "no podria pagar-me un salari tan elevat", "més del doble" del qual cobrava a París.

Després d'haver atret 'influencers' i 'gamers' professionals espanyols, l'opció d'Andorra sedueix cada vegada més als francesos que es dediquen a aquestes activitats, i que fins ara solien expatriar-se en Dubai. "Hi ha molts 'youtubers' francesos que em contacten. Fins ara estaven en Dubai. Encara que els semblava genial, comencen a estar una mica cansats i ara pensen a venir a Andorra", destaca Hergel.

Respecte a què Andorra s'estigui convertint en un 'paradís youtuber', el secretari d'Estat andorrà d'Economia, Eric Bartolomé defensa que "tenim una política fiscal atractiva, però homologable a nivell europeu, ja no som un paradís fiscal". Segons Bartolomé, "encara que la fiscalitat té un rol important, el nivell de vida i la proximitat amb França i Espanya van influir més en l'arribada" d'aquests professionals de les noves activitats de l'univers digital. Aquesta immigració de joves amb elevats ingressos es va accelerar durant la pandèmia del COVID-19.