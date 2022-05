Augmenten els agents de policia i els bombers però baixen els agents penitenciaris

Andorra la VellaEn finalitzar el 2021, hi havia un total global de 331 efectius policials a Andorra, 24 més que l'any anterior. A la mateixa data de referència, hi havia 69 efectius penitenciaris, 6 menys que a l'any anterior, i 138 efectius dels bombers, 2 més que el 2020, tal com informa aquest dijous el departament d'Estadística.

Pel que fa als efectius policials per tipologia, 246 formen part del personal policíac, 64 són personal administratiu i tècnic i hi ha 21 alumnes. El 90,2% dels efectius policials global són homes i el 9,8% restant són dones, tot i que aquesta proporció varia notablement segons la tipologia de funcions. La ràtio d'efectius policials per cada 100.000 habitants se situa en 309, el que suposa un descens de l'1,9% en relació amb l'any 2020.

Quant als efectius penitenciaris, 59 formen part del personal penitenciari i 10 corresponen a personal administratiu i tècnic. El 89,8% dels efectius penitenciaris són homes i el 10,2% restant són dones. La ràtio d'efectius penitenciaris se situa en 86,75 per cada 100.000 habitants, és a dir, que baixa un 9,8% respecte a l'any anterior.

Finalment, els 138 efectius dels bombers es distribueixen en 122 del Cos de Bombers (CPEIS) i 16 són administratius o tècnics. Únicament el 2,5% dels efectius dels bombers són dones, respecte al 97,5% d'homes. La ràtio d'efectius dels bombers és de 174 per cada 100.000 habitants, el que suposa una variació negativa del 0,5% comparat amb l'any 2020.