Augmenten les reclamacions per comissions bancàries abusives el 2021

Andorra la VellaGairebé la meitat de reclamacions a l'Autoritat Financera el 2021 van ser per comissions bancàries abusives, segons informa RTVA. El president de l'Associació de Consumidors i Usuaris, Lluís Ferreira, destaca el fet que s'hagi passat de cinc a tres bancs no ajuda els usuaris perquè cada vegada hi ha menys competència entre les entitats financeres.

Ferreira declara que les reclamacions "van en augment" i que la majoria de consultes tenen a veure amb el descobert. Assegura que moltes entitats "per un petit descobert cobren una part fixa més un percentatge sobre l'import del descobert".