Autea reivindica el suport en l'edat adulta

Andorra la VellaL’Associació d’afectats d’autisme d’Andorra (Autea) vol centrar els seus esforços en visibilitzar les persones adultes que pateixen aquest trastorn. En aquest sentit, destaquen que continuen mancant programes i serveis específics un cop aquestes persones abandonen l’escolaritat i reivindiquen un acompanyament en la vida adulta tant per a la inserció laboral com social. El dia 2 d’abril es commemora el Dia mundial de la conscienciació sobre l’autisme i des de l’associació s’aprofitarà la data per incidir en aquest missatge.

La presidenta de l’associació, Inés Martí, destaca que malgrat no hi hagi dades l’abandó i el fracàs escolar “és molt significatiu” i “les alternatives per a formacions específiques són encara incipients”. En aquest sentit, manifesta que hi ha un total “desconeixement de les capacitats i les competències” d’aquestes persones i, per tant, creu que calen formacions i atencions específiques i també que “les empreses les coneguin”, perquè puguin contractar persones amb autisme. Martí ha destacat que s’estima que entre el 70 i el 90% de les persones amb TEA no tenen una ocupació laboral i, per tant, defensa que cal impulsar aquesta capacitació i acompanyament. Precisament aprofitant el dia mundial, que porta per títol ‘Puc aprendre puc treballar’, des d’Autea volen convidar a la reflexió sobre aquesta integració de les persones adultes amb trastorn de l’espectre autista. Així, han organitzat una exposició que es podrà veure a la botiga Massimo Dutti entre el 13 d’abril i el 13 de maig amb fotografies de Marta Escabrós i on es vol “convidar” a aquesta reflexió. A més, es demanarà els comuns que el mateix dia 2 il·luminin els edificis de blau per commemorar aquesta jornada.

La vocal d’Autea Anna Muñoz destaca que “s’ha de lluitar” perquè els joves seran adults i cal acompanyar-los, tenint en compte que tenen “moltes capacitats” que cal saber explotar. De fet, Martí ha afegit que calen suports específics tenint en compte que la discapacitat és molt àmplia i que tothom té les seves necessitats. En aquest sentit, també reclamen professionals preparats per poder fer aquest acompanyament.

La presidenta d'Autea ha destacat que en l’edat infantil hi ha diferents programes específics però que en l’edat adulta manquen, per exemple, suports per a fer el pas a la universitat o a la vida laboral, i en aquest sentit, ha esmentat que per exemple des de la formació professional es dona suport a joves que estudien microinformàtica però ha afegit que “no hi ha gaire cosa més”. Des de l’entitat tenen en marxa el programa de suport grup jove que ara es plantegen ampliar dels 14 als 18 anys i, per tant, crear dos grups, un que vagi dels 14 als 18 i un altre dels 18 als 30. També celebren els “resultats òptims” del programa Joves en inclusió, de la Fundació Privada Tutelar i en el qual es dona atenció a cinc persones. En aquest sentit, Muñoz ha destacat que programes com aquest darrer mostren que “si tenen les eines adequades poden aprendre moltíssim” i ha reivindicat que, per tant, hi hagi continuïtat d’aquest suport en l’edat adulta.