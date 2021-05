Autea rep 15.000 dels 26.000 euros que el Govern reparteix entre les entitats

Andorra la VellaEl consell de ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Afers Socials, Habitatge i Joventut, Víctor Filloy, l’adjudicació de les subvencions del 2021 a entitats cíviques que duen a terme programes o actuacions d’àmbit social a Andorra i que es van presentar a la convocatòria pública d’enguany. D’aquesta manera, s’ha resolt atorgar un total de 26.931,35 euros en subvencions. Així, l'Associació de persones amb discapacitat visual i auditiva s'ha endut prop de 3.000 euros per un taller d'iniciació al braille; ICAP Teràpia més de 5.500 euros per una formació professional terapèutica; Trana 1.800 euros per un taller de ioga adaptat, Autea prop de 15.000 euros per un programa de suport de persones amb TEA i, per últim, l'associació cultural Averroes més de 1.000 euros per un curs enfocat a la traducció de l'àrab al català i a l'inrevés. L’objectiu d’aquestes ajudes és afavorir els col·lectius de ciutadans que es beneficien d’aquests projectes associatius, a la vegada que s’encoratja a promoure la construcció d’aliances eficaces en els àmbits públics, privats i de la societat civil.

Targetes de prepagament i el Carnet Jove

D'altra banda, el Govern ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació del subministrament de targetes de prepagament o un sistema anàleg per a la compra de productes de primera necessitat. Els centres comercials adjudicataris han estat Centre Comercial Andorrà i E.Leclerc-Hiper Andorra), i el termini de l’adjudicació és fins al 31 de desembre del 2021, prorrogable per un període d’un any. Així doncs, l’objectiu d’aquestes targetes és que els usuaris del departament d’Afers Socials que requereixin ajuts per adquirir productes de primera necessitat ho puguin fer amb les màximes facilitats i amb un mecanisme no discriminatori.

Per un altre costat, l'executiu ha aprovat aquest dimecres la proposta de renovació del conveni de col·laboració entre el Govern i Carnet Jove d’Andorra per tal d’apropar i oferir a totes les persones joves d’entre 12 i 30 anys, ambdues edats incloses, que es troben en situació vulnerable els serveis del Carnet Jove a Andorra i a la resta d’Europa. El conveni té com a voluntat treballar amb aquests col·lectius per tal d’afavorir el seu desenvolupament i la seva integració social mitjançant diferents accions. L’acord permet a tots els joves tutelats, extutelats o amb una discapacitat reconeguda sol·licitar gratuïtament el Carnet Jove Clàssic i accedir als 60.000 avantatges disponibles actualment a Europa. A més a més, inclou una assegurança de viatges arreu del món i activitats i propostes al llarg de l’any.