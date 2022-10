Una auxiliar administrativa acomiadada per la situació de l'empresa haurà de ser indemnitzada

Andorra la VellaL'auxiliar administrativa d'una empresa va rebre una carta d'acomiadament on se li comunicava que se la feia fora per motius de la situació econòmica de la companyia que estava amb greus problemes econòmics. Això suposadament els permetia acollir-se a l'apartat de la llei que permet fer un acomiadament causal per la situació de l'empresa.

“Distingida Senyora,

Per la present, lamento comunicar-li la decisió de la nostra empresa de procedir a acomiadar-la, de conformitat amb l'article 85, apartat 1 lletra C, de la Llei 31/2018 del Codi de Relacions Laborals. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el mateix precepte legal,

procedim a incloure dins del càlcul de la quitança els dies de preavís. Per tant, avui dia 15 de Setembre de 2020, quedarà resolt i sense efectes el seu contracte de treball. Ara bé, de conformitat amb la vigent legislació laboral, en el moment en què se li lliuri la quitança, se li pagarà la compensació econòmica per comiat que li correspongui pels mesos treballats en l'empresa. Agraint que signi el duplicat d'aquesta comunicació, fent-hi constar la data de recepció de la mateixa, s'acomiada ben atentament”.

Se li van pagar prop de 2.500 euros, però la treballadora considerava que "l’acomiadament practicat no s’ajustava a la legalitat, i que tanmateix la quitança oferta no contemplava tots els havers laborals que se li devien". Indicava que no s'havien justificat a la carta les circumstàncies que justificaven l'acomiadament per motius econòmics.

Els tribunals en primera i segona instància han donat la raó a la treballadora i ha qualificat l'acomiadament com a indegut. El motiu és que "en el supòsit de l’acomiadament per causes objectives, la carta ha d’esmentar amb concreció la causa que motiva l’acomiadament. Resulta imperatiu que en la carta d’acomiadament, figurin els concrets fets econòmics que justifiquin la decisió de l’empresari, de forma que el treballador adquireixi amb la mateixa, un coneixement clar, suficient i inequívoc de les dades fàctiques concurrents, permetent-li així

impugnar-les o qüestionar la seva rellevància, tot i preparant els mitjans que per a la seva defensa pugui considerar pertinents. Sustenta la part recurrent que la treballadora tindria per la seva condició d’auxiliar administrativa de l’empresa, ple coneixement de les dificultats econòmiques que travessava. Aquest argument, però resulta estèril atès que en definitiva, la seva admissió exoneraria l’empresari d’una càrrega formal que la Llei li imposa". L'empresa ha hagut de pagar més de dos mil euros més d'indemnització a l'auxiliar administrativa per l'acomiadament indegut.