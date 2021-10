Aval de Clos a les polítiques d'habitatge

Andorra la VellaL'exdirector executiu d'ONU-Habitat, president de Fiabci Espanya i exalcalde de Barcelona Joan Clos avala les polítiques que Andorra està duent a terme en matèria d'habitatge. L'expert ha visitat aquest divendres el Principat per mantenir una trobada amb els responsables governamentals de la matèria. "Andorra està fent passos que són molt interessants, el primer, l'Institut Nacional de l'Habitatge, que permetrà tenir al país una anàlisi comprensiva del problema i les possibles solucions", ha destacat Clos. Al seu torn, el titular de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha posat en relleu que la visita ha servit per aportar "una visió global" i comprovar que els problemes que pateix Andorra "no són diferents als d'altres llocs" i que les solucions són múltiples i han de ser "estructurals".

Clos ha subratllat "la voluntat de buscar solucions" de les autoritats andorranes i ha destacat que el tema de l'habitatge "és complex" i requereix "consens entre administracions". D'aquesta manera, ha avalat que el país hagi començat a fer accions i n'ha subratllat l'Institut Nacional de l'Habitatge i també solucions per impulsar habitatge a preu assequible i que sigui diferent de l'habitatge social. En aquest sentit, ha manifestat que cal tenir en compte que s'han de trobar mecanismes perquè la inversió pública en habitatge sigui "suficientment adaptable perquè faci servei a cada moment". D'aquesta manera, ha fet una crida a evitar errors que han comès altres països. Així ha recomanat "no córrer en polítiques d'habitatge". També ha destacat que ha vist que les autoritats andorranes "realment entenen aquests temes i estan dissenyant polítiques que podran desenvolupar a Andorra un sector" d'habitatge "preparat per al futur".

Responent a les preguntes dels periodistes sobre què en pensa de posar preus màxims, ha respost que els topalls "no solen ser mesura eficient perquè el que fan és reduir l'oferta". Així, ha conclòs que aquestes accions per limitar els preus "disminueixen la inversió, la qualitat del producte i es comencen a fer trampes". Ha defensat que aquestes accions només funcionen en casos extraordinaris i "sempre momentàniament". El que sí que ha avalat és "pactar una rendibilitat" perquè l'habitatge sigui accessible, és a dir, donar incentius fiscals com han fet països com Holanda, Dinamarca o Suècia.

Quant a la congelació de preus, ha destacat que no coneix en profunditat la mesura presa a Andorra, però ha afegit que si és conjuntural "és comprensible". De totes maneres ha remarcat que "no convertiria aquestes solucions a llarg termini", ja que "s'ha de fer altra cosa, que és igualment complicada, que és crear un sector públic d'habitatge protegit que és tant o més radical que congelar preus".

Filloy ha agraït la visita de Clos i ha recordat la feina que han emprès per aportar solucions estructurals al problema de l'habitatge. En aquest sentit ha subratllat que la creació de l'institut i d'estructures que puguin donar resposta a col·lectius que ho necessiten, ja sigui habitatge social o a preu assequible. També ha afegit que s'ha de seguir aquesta línia i "sobretot intervenir el mínim al mercat". A més, ha remarcat que les solucions en habitatge no "venen de seguida" i que l'Estat ha d'intervenir "fins que es reguli". D'aquesta manera, ha defensat accions que s'han impulsat per posar més oferta al mercat mentre aquesta autoregulació no arriba. Filloy ha conclòs que cal "prendre decisions" i que entén que els ciutadans volen solucions immediates, però ha recordat que les accions sovint no donen fruit de seguida.