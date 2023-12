Avancem proposa passos de vianants més amplis i il·luminats

Andorra la VellaAvancem (PS+Independents) farà que els passos de vianants de la parròquia d'Encamp siguin més amples i estiguin més ben il·luminats amb la finalitat de millorar la seguretat viària a la xarxa de circulació d’Encamp i el Pas de la Casa.

El candidat número 8 de la llista socialdemòcrata, Sergi Morales, ha exposat aquest dissabte la voluntat de posar noves bandes de reducció de velocitat per als vehicles per tota la parròquia, ja que actualment hi ha “massa que únicament estan al centre”.

Avancem, a més a més, vol millorar la seguretat viària evitant les casetes massa altes per tapar els contenidors com les que hi ha ara a l'avinguda Joan Martí, que tapen la visibilitat de conductors i vianants.

Un altre punt important que ha remarcat Morales és la millora de les parades d'autobús, algunes de les quals no tenen marquesines per resguardar del fred i la pluja o la neu.