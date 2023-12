Avancem vol impulsar un local per a la comissió de festes del Pas

Andorra la VellaAvancem (PS + Independents) aplicarà, si guanya les eleccions, un pla especial de millora al Pas de la Casa per embellir el poble i dotar-lo d’una estació d’autobusos remodelada, amb marquesines suficientment grans perquè la ciutadania pugui aixoplugar-se mentre espera el bus en els dies de pluja i neu.

El candidat número 9, Christian Regalo, ha exposat aquest dijous al matí a la localitat pasenca que també es millorarà el manteniment del centre esportiu i sociocultural, la seguretat del nou parc infantil, la higiene i la treta de neu.

Així mateix, la llista de PS + Independents proveirà un local per a la comissió de festes del Pas i de més pressupost i impulsarà un camp de petanca competitiu per tal de complir amb les necessitats i els suggeriments de la ciutadania.

Avancem considera que el Pas de la Casa ha de tenir un estatus especial reconegut pel comú i pel Govern amb més inversió i, per aquest motiu, s’aposta per desenvolupar un procés participatiu amb els veïns per tal de poder decidir el model de poble que el Pas vol i destinar les inversions adequadament.