Andorra la VellaEl Servei Meteorològic Nacional ha publicat a les seves xarxes que s'activa per demà l'avís groc per tempestes. Adverteixen a més que s'esperen dos episodis tempestuosos. El primer d'ells serà al matí, previst entre les 9:00 i les 12:00, mentre que el segon està previst per a tota la tarda, de 15:00 fins a potser les 21:00.