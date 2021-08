Andorra la VellaEl Servei Meteorològic d'Andorra ha activat l'avís groc per tempestes per aquest dimarts i dimecres a la tarda. A través de les xarxes socials informen que els fronts de l'oest poden deixar algun ruixat feble per aquesta tarda i també durant la propera nit, però avisen que aquest dimecres serà quan es poden produir ruixats més intensos i tempestuosos. De fet, alerten que aquestes tempestes es produiran dimecres a la tarda, i no descarten que puguin anar acompanyades de calamarsa. A més, des de Protecció Civil demanen precaució en les activitats a l'exterior, així com també la retirada d'objectes que puguin caure de balcons i terrasses.