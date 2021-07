Avís groc per tempestes a tot el país des d'aquest vespre i fins dimecres al matí

Andorra la VellaA partir d'aquest vespre de dimarts i la matinada de dimecres hi ha un avís groc del Servei Meteorològic d'Andorra, per tempestes. Segons informen en el seu canal de Twitter, esperen que els núvols guanyin terreny al cel andorrà durant aquesta tarda de dimarts i que al vespre arribi un front per l'oest que deixarà precipitacions que podrien ser tempestuoses. L'avís groc és a tot el país, des d'aquesta mitjanit i fins dimecres a les 11h.

#avís_groc @MeteoAnd_OECC per tempestes ⚡️ aquesta tarda, vespre i nit.

👉Retireu els objectes de balcons i terrasses que puguin caure.

🏃‍♀️Precaució en activitats a l'exterior. https://t.co/vXAsepUZCU — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) 27 de julio de 2021