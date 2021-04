Avís groc per tempestes a partir d'aquest dimecres a la tarda

Andorra la VellaLes baixes temperatures i les precipitacions estan fent novament acte de presència a Andorra durant els darrers dies. Així, segons informa el Servei Meteorològic, el pas d'un front fred desgastat farà créixer els núvols convectivament a partir d'aquest dimecres al migdia a causa de l'aire fred en alçada. Això provocarà que durant la tarda es puguin produir tempestes que s'allargaran fins a la nit amb intermitències.

És per aquest motiu que des de Protecció Civil s'ha activat l'avís groc per tempestes a partir d'aquesta tarda i nit, ja que els ruixats poden ser intensos i anar acompanyats d'activitat elèctrica. Es demana precaució a l'exterior i durant els desplaçaments, així com assegurar els objectes que puguin caure de balcons i terrasses.

#avís_groc meteorològic per tempestes a partir d'aquesta tarda i nit. ⛈️Els ruixats poden ser intensos i anar acompanyats d'activitat elèctrica.

⚠️Precaució a l'exterior i en els vostres desplaçaments.

👉Assegureu els objectes que puguin caure de balcons i terrasses. https://t.co/RUIlK2UO60 — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) 28 de abril de 2021

A més, des de Protecció Civil es recorda que els dies de pluja cal circular amb precaució pels trams assenyalats amb perill de despreniments, ja que es poden trobar roques, terra o fang a la carretera. Per aquest motiu cal que els conductors estiguin atents als sorolls inusuals que poden indicar que el terreny es mou. Davant de qualsevol perill, cal allunyar-se i avisar ràpidament al 112.

Pel que fa a les temperatures màximes durant la jornada de dimecres, seran de 13 graus a Andorra la Vella, d'11 a 1.500 metres i de 4 al Pas de la Casa. De cara a aquesta nit, el cel continuarà ben cobert i les muntanyes tapades per núvols baixos. S'espera que les precipitacions finalitzin més enllà de la mitjanit.