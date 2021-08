Els avisos als banders, a l'alça en els primers set mesos de l'any

Andorra la VellaEls banders han gestionat fins a 1.410 trucades des d'inicis d'any al número de telèfon 148, una xifra que representa 200 alertes més que les registrades durant el mateix període del 2020. Segons ha explicat a l'ANA el director del cos, Ferran Teixidó, l'any passat es va cloure amb poc més de 2.450 consultes, per la qual cosa, vista l'evolució a l'alça de les demandes, la previsió és tancar el 2021 situant-se prop de les 3.000.

Del total de trucades, un gran nombre fa referència a consultes informatives sobre activitats de caça i pesca. L'altre gran bloc correspon a demandes ciutadanes relacionades amb animals. En aquest sentit, en aquests set mesos i mig s'han rebut 118 trucades corresponents a la captura i alliberament d'ocells i 48 relatives a serps (78 trucades rebudes en tot el 2020).

Una més de les 48 trucades al ☎️148 gestionades al 2021 ( 78 trucades en total 2020) per @bandersandorra en la captura i alliberament de serps🐍, una de les serps més comunes són les cries de serp verd i groga (Hierophis viridiflavus) una colobra totalment inofensiva #serps pic.twitter.com/0G1bbhyCT2 — Banders d'Andorra (@BandersAndorra) 18 de agosto de 2021

Una vegada gestionada la trucada, els banders no tarden més de mitja hora per arribar al lloc on se'ls ha requerit. Una vegada allà, s'aprofita la sortida per fer pedagogia i explicar de quin animal es tracta, la seva possible perillositat i donar una sèrie de pautes per si qualsevol ciutadà es troba en una situació similar en el futur.

Teixidó atribueix majoritàriament aquest creixement de trucades respecte del 2020 a la sensibilització per part de la ciutadania i a les tasques de difusió que el Cos de Banders realitza a través de les xarxes socials. També ajuda el fet que la població disposi d'un telèfon mòbil intel·ligent per enregistrar qualsevol situació i comunicar-la posteriorment.

Totes les trucades es van catalogant en una base de dades que permet diferenciar-les per tipologia. Actualment són quatre les persones del cos encarregades de fer aquesta feina, dues en torn de matí i altres dues a la tarda. De fet, Teixidó ha assegurat que aquests efectius, anomenats agents de proximitat, fan una feina indispensable tenint en compte cada vegada augmenta el nombre de demandes rebudes.