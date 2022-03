Amb B de blockchain i business

Sant Julià de LòriaEl compte endarrere perquè se celebri la 8a edició del Blockchain World Tour ja ha començat. Avui, al seminari 3 del Centre de Congressos de Sant Julià de Lòria, s’ha fet la presentació oficial d’un esdeveniment que comptarà amb la presència de la flor i nata del sector a escala internacional, així com diferents empresaris disruptors que aposten per l’economia digital de cara al futur. Després que la cònsol menor laurediana, Mireia Codina, donés la benvinguda a l’esdeveniment, la presidenta d’Andblockchain i organitzadora, Marta Ambor, ha destacat que “es tracta d’una trobada de primer ordre mundial en el sector”.

No en va s’abordaran temàtiques tals com el metavers, els usos pràctics de la tecnologia blockchain i es parlarà de crypto art i NFT, sense perdre de vista les modalitats de joc play to earn i la incidència directa que pot haver-hi amb els eSports. En aquesta línia, el certament comptarà amb la participació de personalitats destacades del sector dels esports electrònics, com el director estratègic de Team Heretics, Diego Soro, o el CEO de Movistar Riders, Fernando Piquer. Sobre el metavers i el play to ern, en parlarà Pedro Miranda, ambaixador d’Outher Ring, un joc en aquesta modalitat i que, precisament, en les darreres setmanes ha signat un acord de col·laboració amb Heretics per tal que aquest macro equip formi part del metavers d’aquesta empresa.

Ambor ha deixat clar la intenció del congrés amb una frase clara, curta i contundent: “tot el que farem comença amb b de Blockchain i de Business” en una clara referència al fet que és una trobada orientada estrictament al negoci. No obstant això, els dies 1 i 2 d’abril, fora de les ponències, al Hall del Centre de Congressos de la parròquia laurediana, hi haurà un punt de trobada i neetworking per a tots els públics, on diferents empreses presentaran el seu model de negoci. Així doncs, en menys de dues setmanes, Sant Julià de Lòria es convertirà en la capital mundial del Blockchain.