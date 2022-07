Baixen els casos actius de covid

Andorra la VellaEn la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Albert Font, el ministre de Salut, ha donat a conèixer que la xifra total de casos actius se situa en 315 (la setmana passada hi havia 451): hi ha 6 persones ingressades a planta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, i 1 persona a l'UCI. És a dir, les xifres d'hospitalització continuen estables. Des de l'inici de la pandèmia el nombre total de casos és de 45.508, 45.040 altes i 153 defuncions. A partir de demà, les persones majors de 60 anys podran demanar hora per rebre la quarta dosi contra la covid.