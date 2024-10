Baixen un 32% les autoritzacions inicials per treballar a Andorra

Andorra la VellaEl segon trimestre de l'any el departament d'Immigració ha acordat un total de 2.245 autoritzacions inicials, el que representa una variació negativa del 32,8% respecte al mateix període de l’any passat, segons les dades del departament d'Immigració tractades per Estadística. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n’han autoritzat 1.772, 1.062 menys que al mateix trimestre de l’any passat. De permisos de residència i treball se n’acorden 1.339, equivalent a una variació anual del -42,2%. Els permisos de residència simple suposen 357 autoritzacions, un 18,1% menys respecte al segon trimestre de l’any anterior. S’han acordat 61 permisos per treballadors fronterers, deu menys que al mateix període de l’any 2023.

Quant a les autoritzacions temporals, les de treball són 250 i augmenten un 15,2% respecte al mateix trimestre de l’any passat. Les autoritzacions temporals per a empreses estrangeres són 210 i disminueixen un 23,6% i les de treball temporal per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius (tretze) disminueixen en tres unitats respecte al segon trimestre de l’any 2023. No s’ha atorgat cap autorització de treballador fronterer temporal, mentre que al segon trimestre de l’any anterior se’n va acordar un.

Quant a la distribució de les autoritzacions inicials segons la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO), l’únic grup amb una variació positiva és personal directiu de les empreses i de les administracions públiques amb un 18,2% més (vuit autoritzacions més que al mateix període anterior). Els grups amb variacions negatives més representatives són empleats administratius amb un 51,8% menys (102 autoritzacions inicials menys) i operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors, amb un 49,1% menys (28 autoritzacions inicials menys).

Les autoritzacions en vigor a 30 de juny són 53.589, fet que equival a una variació anual positiva del 3,7%, de les quals 52.914 són autoritzacions prorrogables, un 3,9% més de les que hi havia el 30 de juny del 2023. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, són 41.294, i les de residència simple són 9.706, el que representa una variació anual positiva del 4,3% i del 2,5%, respectivament. Les autoritzacions per treball fronterer són 1.825, setze més que al mateix període anterior.

Quant a les autoritzacions temporals, les de treball són 251 (16,2% més), corresponents a les quotes de temporada d’estiu, i les de treball temporal per a empreses estrangeres són 390, amb una variació negativa del 18,4%. Durant el segon trimestre de l'any, el nombre de baixes del país se situa en 263, un 8,2% més respecte al mateix trimestre del 2023.

Pel que fa a la distribució de les autoritzacions en vigor segons la Classificació Nacional d’Ocupacions (CNO), els grups amb variacions positives que més destaquen són treballadors no qualificats, amb un 8,2% més (473 autoritzacions més respecte al mateix trimestre de l’any anterior), tècnics i professionals de suport, amb un 6,8% (325 autoritzacions en vigor més) i artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels operadors d'instal·lacions i maquinària, amb un 5,2% (225 autoritzacions més en vigor). Amb variacions negatives hi ha un sol grup, el de treballadors qualificats en activitats agrícoles i pesqueres, amb un 2,3% menys (dues menys respecte al mateix període anterior).

De les 2.245 autoritzacions d’immigració inicials, 1.339 (el 59,6%) són en règim de residència i treball, 357 (el 15,9%) en règim de residència simple i 250 (l’11,1%) són temporals. Les autoritzacions temporals per empreses estrangeres representen el 9,4% del total d’autoritzacions inicials, les de fronterers representen el 2,7% i les autoritzacions per recerca i estudis, pràctiques formatives i entrenaments esportius, el 0,6%.

Per nacionalitats, altres, són el col·lectiu més representat amb un total de 1.455 autoritzacions (el 64,8%), seguits dels espanyols amb 642 autoritzacions (el 28,6%). Els francesos i portuguesos representen el 4,4% i el 2,2%, respectivament.

D’aquestes 1.455 autoritzacions inicials d’altres nacionalitats, 582 (el 40%) corresponen a persones amb nacionalitat argentina; 231 (el 15,9%) amb nacionalitat colombiana, 143 (el 9,8%) a persones amb nacionalitat peruana i 499 (el 34,3% restant) a persones amb altres nacionalitats. El 42,6% del total d’autoritzacions inicials del segon trimestre corresponen a aquestes tres nacionalitats. Més concretament, el 46,9% de les 872 autoritzacions inicials de residència i treball són per persones amb nacionalitat argentina. Aquest percentatge pels colombians és del 16,9%, mentre que per les persones amb nacionalitat peruana és del 6,2%. Cal destacar que el 44,8% de les autoritzacions atorgades a persones de nacionalitat peruana són autoritzacions temporals per treballadors d’empreses estrangeres (64 autoritzacions inicials).

Al final del segon trimestre hi ha hagut un total de 51.000 autoritzacions de residència en vigor, amb i sense treball (un 95,2% sobre el total). Els treballadors fronterers totalitzen 1.825 autoritzacions i representen el 3,4% de les autoritzacions de treball en vigor.

La majoria de les autoritzacions de treball temporal (el 92,4%) són del grup d’altres nacionalitats. Els espanyols estan particularment presents en els treballadors fronterers amb el 89,2% de representació i en les autoritzacions de residència i treball amb el 46,1% de representació. A més, suposen el 46,1% del total de les autoritzacions en vigor, mentre que el grup d’altres nacionalitats registra una representació total del 28,3%, els portuguesos del 17,8% i els francesos del 7,8% restant.

Quant al detall de les autoritzacions en vigor pel col·lectiu d’altres nacionalitats, les nacionalitats més representades són els argentins amb un total de 3.330 autoritzacions concedides al final del trimestre, seguida pels colombians i els peruans amb 1.310 i 885 autoritzacions en vigor, respectivament. Dins del subgrup de les autoritzacions de residència i treball, destaquen les 2.918 concedides a persones de nacionalitat argentina, que representen el 27,5% del total de les autoritzacions de residència i treball del col·lectiu. En el subgrup de les temporals destaquen les 179 autoritzacions concedides a argentins i colombians, que representen el 77,1% del total d’aquestes autoritzacions. Pel que fa a les temporals per a treballadors d’empreses estrangeres, el 49,6% de les autoritzacions s’han atorgat a persones de nacionalitat peruana (118 autoritzacions).

La part més important (el 62,4%) de les autoritzacions d’immigració en vigor es concentra en el tram de 26 a 59 anys, és a dir, que es troben en edat de treballar. Les autoritzacions de residència simple difereixen significativament de la resta, pel caràcter no laboral que tenen. Així, el 45,6% d’aquestes autoritzacions es troben en el tram de menys de 18 anys i el 25,6% en el tram superior o igual als 60 anys.

El 49,4% de les persones que gaudeixen d’una autorització d’immigració en vigor estan registrades des de fa més de deu anys. Aquesta proporció passa a ser del 24,4% en les autoritzacions de residència simple, mentre que el 50,2% porten cinc anys o menys registrats al departament d’Immigració. Aquesta característica s’explica perquè és una categoria que agrupa molts menors.

S’han registrat un total de 263 baixes del país al registre d’immigració durant el trimestre. El 41,8% de les baixes són d’espanyols, seguit del grup d’altres nacionalitats (el 34,6%) i dels francesos i portuguesos amb un 14,4% i un 9,1%, respectivament. Un total de 181 baixes (el 68,8%) corresponen a autoritzacions de residència i treball i 81 baixes (el 30,8%) corresponen a autoritzacions de residència.