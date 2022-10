Balanç de la campanya de control policial: de 103 sancions, 54 són per la ITV

Andorra la VellaLa Policia ha efectuat 639 controls durant la darrera campanya de trànsit per controlar l’ús del mòbil al volant, la utilització del cinturó de seguretat i les revisions de la inspecció tècnica de vehicles (ITV).

La campanya, que s’ha realitzat entre el 10 i el 23 d’octubre en el marc del pla d’actuació del Cos per a la disminució dels accidents de trànsit, s’ha tancat amb un total de 103 sancions, la majoria de les quals, 54, relacionades amb la ITV. En concret, se n’han imposat 41 per no presentar-se a la inspecció tècnica de vehicles en el termini establert reglamentàriament i 13 per circular sense el distintiu en vigència. La Policia ha multat 34 persones més per no dur el cinturó i 15 per fer servir el mòbil al volant.

El Cos de Policia insisteix en la importància de passar satisfactòriament la ITV perquè no fer-ho repercuteix en la seguretat de tots els usuaris de la xarxa viària. De la mateixa manera, es ressalta la necessitat i obligatorietat que tots els passatgers d’un vehicle duguin el cinturó de seguretat cordat, un element que té una incidència directa en la gravetat de les lesions en cas d’accident.

Quant a la utilització del mòbil durant la conducció, la Policia alerta que és una de les distraccions més freqüents. Una infracció que, a més del perill que genera, suposa sancions més elevades des de l’entrada en vigor del nou Codi de la Circulació.

El nombre de sancions per l’ús d’un dispositiu mòbil han augmentat en el que portem del 2022, amb un total de 260 incloent les imposades durant aquesta campanya. El 2021 se’n van imposar 139, el 2020, 109, i el 2019, 117.

Fora de la campanya, però en el decurs dels controls, els agents han imposat 34 sancions més als conductors. Una ha estat per avançar trepitjant una línia contínua, tres per circular amb motocicleta o ciclomotor sense els guants obligatoris, dues per conduir sota els efectes de l’alcohol, nou més per no respectar algun senyal prohibitiu i una per no respectar els semàfors, dues per no poder exhibir el permís de conduir tot i tenir-lo, dues més per conduir amb el permís caducat, una per no dur el vehicle degudament matriculat, una altra per no disposar d’assegurança, nou per no poder mostrar-ne el comprovant i, finalment, tres més per no portar els miralls retrovisors exigits o portar-los en mal estat. Així, el nombre total de sancions s’eleva a 137.

La Policia fa públiques aquestes dades en el marc del pla d’actuació per reduir la sinistralitat a les carreteres i garantir la seguretat de tots els usuaris de la xarxa viària.