El Ball de l’ossa d’Encamp i L’última ossa d’Ordino actuen a les Jornades del patrimoni de la Unesco a París

Andorra la VellaEl Ball de l’ossa d’Encamp i L’última ossa d’Ordino formaran part de les Jornades del patrimoni que organitza la Unesco a París, aquest cap de setmana. L’esdeveniment s’emmarca en les Jornades europees del patrimoni, que aquest any, i coincidint amb el 20è aniversari del conveni per a la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, estan dedicades al patrimoni viu. La delegació andorrana, informa el comú d'Encamp, estarà formada per una trentena de persones, principalment els actors de la festa, tant de la comissió de festes d’Encamp com de l’Associació de cultura popular d’Ordino. El Ball de l’ossa d’Encamp es representarà dissabte a les 16.30 hores i L’última ossa d’Ordino, diumenge a les 11 hores. Les dues representacions es faran als jardins de la Unesco.

Aquest dijous els cònsols major i menor d'Encamp, Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, i el conseller d'Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, van assistir a l'assaig general de la comissió de festes per desitjar-los "molta merda", és a dir molta sort, tal i com es coneix en l'argot teatral.

La Unesco obrirà aquest cap de setmana la seva seu i oferirà un programa amb expressions culturals de tot el món. Així, a més de les festes de l’ossa d’Andorra, s’hi podran veure la capoeira del Brasil, el flamenc d’Espanya i la rumba del Congo i la República Democràtica del Congo, entre altres.

Les festes de l’ossa a Andorra són farses, és a dir, representacions breus de caràcter còmic i satíric. En l’actualitat, només se celebren a Encamp i Ordino, el dilluns de Carnaval i la primera setmana de desembre, respectivament, però antigament haurien tingut lloc a totes les parròquies i amb dates diferents, sempre dins del cicle festiu de l’hivern.

Des del novembre del 2022, les festes de l’ossa d’Andorra formen part de la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la Unesco. De fet, el reconeixement és per a la candidatura presentada de manera conjunta amb tres municipis de l’Alt Vallespir (Arles de Tec, Sant Llorenç de Cerdans i Prats de Molló) sota la denominació de les Festes de l’os dels Pirineus.

El desplaçament a París compta amb el suport dels comuns d’Encamp i Ordino, el departament de Patrimoni Cultural del Govern i l’ambaixada d’Andorra a França i Mònaco, que és també la delegació permanent del Principat d’Andorra a la Unesco.