Els banders no veuen preocupant l'albirament d'una ossa a Ordino

OrdinoL'albirament d'una ossa a la zona de la Coma Obaga, a la parròquia d'Ordino, a finals de juliol no preocupa al cos de Banders. Així ho han afirmat en declaracions a RTVA el director del cos, Ferran Teixidó, qui exposa que no tenen constància que l'animal hiverni i crii al Principat, per la qual cosa consideren que hauria estat de pas per les muntanyes del Principat, tot indicant que un plantígrad pot arribar a fer entre 50 i 100 quilòmetres al dia.