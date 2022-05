Barbacoes de carbó sense fum? Sí, és possible

Andorra la VellaUna de les majors incomoditats de les barbacoes és el fum. Ens encanta la flaire de carn rostida a foc de carbó, però en la majoria dels casos, per poder-la gaudir també ens hem de menjar el fum que genera aquest tipus de cocció. I diem la majoria, perquè al mercat hi ha molts tipus de barbacoes, però cap com la LotusGrill, que permet cuinar amb carbó, però amb un sistema que evita la producció de fum. Com sabem que els autèntics 'barbecue lovers' mai cuinarien amb barbacoes que funcionin a gas, la LotusGrill és el seu millor aliat.

Disponible a la secció de llar de Pyrénées Andorra , a la tercera planta, la LotusGrill permet gaudir de carns, peixos i verdures amb el típic sabor a BBQ, però sense necessitat d'emprar gaire temps per encendre la barbacoa, de fet, en uns 3-4 minuts el foc ja està a punt. Té una autonomia d'entre 40 i 90 minuts, segons el tipus de carbó que es faci servir i la intensitat del flux d'aire, i es pot anar afegint carbó sense problemes a mesura que es va esgotant (hi caben uns 250 grams). Està disponible en quatre mides diferents i de diversos colors (gairebé sembla una peça de decoració). Com pràcticament no genera residus -a diferència de les convencionals-, és més segura i en pocs minuts queda neta per guardar o tornar a utilitzar. A més a més, la graella i bol interior d'acer inoxidable, així que poden posar-se al rentaplats. Els tancaments laterals de la carcassa mantenen unides la reixeta, el contenidor de carbó i el bol interior per conformar una unitat segura i autònoma.

El seu disseny permet, fins i tot, tenir-la sobre la taula, i malgrat que la primavera i l'estiu és l'època que més convida a fer barbacoes, el seu sistema de combustió fa que també es pugui fer servir en interiors i balcons petits durant l'hivern i la tardor. Així, podràs fer-la servir tot l'any! Apropa't a la tercera planta de Pyrénées Andorra i pregunta a qualsevol assessor comercial els avantatges d'una barbacoa sense fums.