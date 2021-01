El Barça decideix mantenir la seu andorrana de votació per les eleccions del 7 de març

Andorra la VellaLa junta gestora de l'FC Barcelona ha decidit convocar les eleccions a la presidència del club per al proper diumenge 7 de març, després que ajornés la data inicial del 24 de gener passat per culpa de la situació sanitària. Des d'un primer moment, el club havia dissenyat un dispositiu de votació descentralitzat amb diverses seus, una de les quals era Andorra. Com que al final la Generalitat ha habilitat la possibilitar de votar per correu, el Barça ha decidit anul·lar les seus que es troben fora de Catalunya, excepte la d'Andorra, que estarà operativa el proper 7 de març perquè els socis residents puguin exercir el dret a vot, tot i que també ho podran fer per correu. Així, hi haurà una mesa al Centre de congressos d'Andorra la Vella, que estarà oberta entre les 9 del matí i les 9 del vespre. A més, hi haurà cinc seus electorals més: Camp Nou-Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa i Lleida.

L'organitació de la seu andorrana ha fet arribar al ministeri de Salut el protocol sanitari validat per la Generalitat. Al seu torn, Salut també l'ha validat, però hi ha afegit unes recomanacions i també alguna mesura d'obligat compliment. Així, el soci que vulgui anar a votar al Centre de congressos haurà de demanar cita prèvia i s'assignaran 30 persones per cada franja horària de 30 minuts, de manera que cada votant tindrà un minut per exercir el seu dret. A més, cada soci haurà d'entrar sol al centre de votació (sense acompanyant) i només hi podrà haver un sol votant al mateix temps exercint el seu dret, que compartirà espai amb l'organització de la jornada i els interventors. Salut també demana que s'habilitin mesures per evitar aglomeracions, com ara que hi hagi una porta d'entrada i de sortida, a més de les recomanacions habituals de desinfecció, neteja, distància, ventilació i l'ús de la mascareta.

Aquestes eleccions se celebraran en 6 seus electorals:

📍 Barcelona (Camp Nou-Palau)

📍 Lleida (Delegació de la FCF)

📍 Girona (Pavelló Fontajau)

📍 Tarragona (Poliesportiu Camp Clar)

📍 Tortosa (Delegació de la FCF)

📍 Andorra (Centre de Congressos del Comú d’Andorra la Vella) — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 26 de enero de 2021

Cal recordar que finalment el club va proclamar només tres candidats a la presidència del club: Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa, després que optessin a la candidatura fins a nou precandidats. La junta gestora, encapçalda per Carles Tusquets, va acordar amb els tres candidats l'ajornament dels comicis i la nova data, així com el protocol de seguretat sanitària que inclou les diverses seus i el vot per correu. Tot i que en un primer moment Correus espanyols va posar traves a la viabilitat del procés, ja que coincideix amb les eleccions al parlament de Catalunya, finalment ha excedit a la petició del Barça.

La incorporació del vot postal es farà a través de la xarxa d’oficines i de recursos humans i tècnics de Correus, que "garanteixen i fan possible, amb les certificacions corresponents, que aquest dret a vot es pugui dur a terme de manera totalment segura", per part de tots els socis residents a l’estat espanyol i el Principat d’Andorra, com es fa en les eleccions en l’àmbit de l’administració i el govern, assegura el Barça en un comunicat.

Entre els dies 29 de gener i 9 de febrer, els socis que escullin votar per correu, hauran de comunicar-ho telemàticament al club mitjançant el formulari que es posarà a la seva disposició al web. Hi haurà dues modalitats de vot per correu: la general, a través de l’oficina de correus que pertoqui, i l’opció de votar des del mateix domicili, disponible per als socis majors de 65 anys que així ho sol·licitin, o que no puguin desplaçar-se per motius de salut.

Existirà un cens electoral per seu i, per tant, els socis només podran anar a votar al col·legi que els sigui assignat en funció del seu codi postal de residència. El club ja va obrir dies enrere un web amb tota la informació relativa a les eleccions, que es podrà consultar en línia, i amb la seu de votació ja assignada. Els socis amb dret al sufragi actiu en aquestes eleccions sumen un total de 110.290, dels quals 40.347 són majors de 60 anys. El 93% dels votants viu a Catalunya, un 4% a la resta d'Espanya, i un 3% fora de l'estat espanyol, entre els quals hi ha els residents andorrans.

La campanya electoral en què participaran els tres candidats a la presidència proclamats el 14 de gener passat, es desenvoluparà fins al dia 5 de març, i la jornada de reflexió serà el dia 6 de març. D'aquesta manera, el club amplia el termini de campanya, ja que manté la data de començament prevista quan les eleccions havien de ser el 24 de gener.