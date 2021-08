Els bars se senten ignorats pel Govern

Andorra la VellaLa Unió de Bars afirma a través d'un comunicat que se senten ignorats i oblidats pel Govern per no haver estat convidats a la reunió que va tenir lloc aquest dimecres per tractar la problemàtica de la manca de personal. Des del sector exposen que la falta de mà d'obra també els afecta i consideren que l'executiu els aboca a esdevenir transparents per no comptar amb ells i així convertir-los en un àmbit econòmic condemnat a la desaparició. "Hem participat, ajudat i recolzat en tot el possible al Govern, donant sempre la nostra humil opinió al llarg de la crisi sanitària i econòmica que ha derivat la pandèmia de la Covid-19, però des de l'administració s'entesten a ignorar-nos", assenyalen.

A més, asseveren que encara que els bars siguin establiments petits, també "paguem impostos, llum, telèfon i aigua", i "tenim problemes de personal i econòmics". L'entitat que aglutina els locals també posa de manifest que potser no "som els més llestos ni els més preparats", però consideren que són el sector que està més orgullós de la seva tasca, ja que "ens hem preocupat perquè els nostres negocis estiguin lliures del virus i ho hem fet el millor possible perquè els nostres clients tornin a sentir-se com a casa als nostres locals".

Per cloure, el sector dona les "gràcies" al Govern "per ignorar-nos" i els adverteix que tot i que encara estan disposats a col·laborar en el que sigui necessari, "no sabem fins quan".