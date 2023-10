Bartumeu i Martí, triats com a observadors en la negociació de l'acord d'associació

Andorra la VellaEls representants polítics que formen part del pacte d'Estat per a les negociacions de l'acord d'associació amb la Unió Europea s'han reunit aquest dimarts de forma extraordinària per poder incorporar a la delegació negociadora dos observadors a comptar de la propera ronda que se celebrarà a Brussel·les la setmana vinent, en concret els dies 10 i 11 d'octubre.

Els noms que aquest dimecres s'han consensuat a la taula de diàleg són els dels excaps de Govern, Jaume Bartumeu (2009-2011) i Antoni Martí (2011-2019). Els participants al pacte d'Estat consideren que la seva designació és un símbol d'unitat institucional en ser els dirigents que van iniciar el procés d'acostament amb la Unió Europea.

També s'ha acordat fixar la signatura del pacte d'Estat per a l'acord d'associació amb la Unió Europea el proper dijous 12 d'octubre a les 16 hores a la sala d'exposicions del Govern al Parc Central d'Andorra la Vella.

Per últim, s'ha informat sobre la incorporació de Jordi Olivé com a responsable de relacions institucionals a la secretaria d'Estat per a les relacions amb la Unió Europea.