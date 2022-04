Batalla lamenta que el pressupost del govern espanyol només destini 3ME a l'N-145

La Seu d'UrgellTal dia com avui de fa 10 anys, el 4 d'abril de 2012, va ser notícia...

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, ha lamentat aquest dimecres que el pressupost del govern espanyol només destini tres milions d'euros a les obres de la N-145. L'alcalde ha manifestat la seva decepció per 'la manca de lleialtat institucional' del govern, que ni tan sols ha informat a l'Ajuntament de la decisió. Segons els càlculs de l'alcalde, dels 26 milions d'euros necessaris per a l'execució de les obres, ja se n'han invertit 11, però ha afegit que si el ritme d'inversió és el marcat amb aquest pressupost 'les obres s'allargaran eternament'.

L'alcalde alturgellenc ha lamentat la baixa inversió que el govern espanyol ha decidit atorgar a 'una carretera que nosaltres considerem estratègica' i que uneix dos països.

D'una banda assegura que un cop ja s'han començat les obres, anar-les allargant i tenir el tram en procés és un problema per a la zona, li resta competitivitat i a més suposa menys seguretat per als que hi circulen. De l'altra banda, Batalla assegura que fa mesos que intenta contactar amb el ministeri per obtenir un calendari d'execució de les obres, i que no se li ha respost, i s'ha assabentat de la decisió de destinar-hi només tres milions a través del butlletí del pressupost.

Segons Batalla aquesta falta d'informació és una 'manca de lleialtat institucional', i avança que tant des de l'Ajuntament, com des del grup parlamentari i el govern de la Generalitat es farà pressió política perquè les obres avancin al ritme que haurien d'anar. L'alcalde recorda que la previsió era que estiguessin enllestides al maig del 2012, i que això no serà possible.

Per la seva banda, el ministre portaveu del Govern d'Andorra, Jordi Cinca, també ha manifestat la seva decepció per la decisió, i ha indicat que en les properes reunions previstes amb el govern espanyol, aquesta serà una de les qüestions prioritàries. El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, té una reunió fixada amb el seu homòleg espanyol, José Manuel García-Margallo, en la que es tractarà aquest punt, i a més s'ha d'acabar de buscar la data per a una propera reunió del cap de Govern, Toni Martí, amb el president espanyol, Mariano Rajoy.