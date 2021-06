Benazet: “No defendria el centre de recerca si no tingués la seguretat que no pot afectar la vida dels meus nets, que viuen a Ordino”

OrdinoEl ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha posat la preservació de la salut de la seva família, resident a Ordino, com a argument per esvair els suposats riscos que podria suposar l’activitat de recerca que Grifols farà a la parròquia: “Jo soc d’Ordino i visc aquí amb la meva parella. La meva filla viu a Ordino. El meu gendre és dels qui ha participat per dur el centre de recerca aquí. Els meus nets també viuen a Ordino. I no defendria el centre de recerca si no tingués la seguretat que no pot afectar la vida dels meus nets”. Ordino, la parròquia que acollirà el desembarcament de Grifols al país, ha estat l’escenari aquest dimecres d’una reunió de poble per explicar i debatre un tema: el projecte de recerca en immunologia que la multinacional catalana vol establir a Andorra.

