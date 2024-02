Els beneficis dels Esland es destinaran a associacions animalistes

Andorra la VellaTot el benefici que generin els premis als millors youtubers Esland serà entregat a associacions benèfiques, segons ha fet públic TheGrefg. Encara no s'han especificat totes les associacions que es beneficiaran, però ja s'ha fet públic el nom de dues. Són les andorranes Laika i RonronejAND. Els diners aniran per a la cura de gats i serà tant per a l'organisme que té el refugi de gats com al grup que s'encarrega de tenir colònies per tenir cura dels gats que hi ha al carrer. Laika té més de mil gats en espera d'adopció. S'espera que la campanya vinculada als Esland ajudi a tenir més donacions per a aquestes associacions i que augmentin les adopcions. Un vídeo explica les funcions de les dues associacions.

Todo el dinero recaudado durante los Premios ESLAND será donado a asociaciones benéficas.💙



🐈Conoce @LaikaAndorra, con más 130 gatos disponibles para la adopción, y a RonronejAND con varias colonias repartidas por Andorra de las que se encargan ofreciendo un techo, comida y… pic.twitter.com/KIx7LWxMEz — Premios ESLAND (@PremiosESLAND) 13 de febrero de 2024