El Bisbat d'Urgell es defensa de la polèmica sobre les immatriculacions de l'Església

Andorra la VellaDesprés de fer-se públic el comunicat conjunt entre el govern espanyol i la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) sobre les immatriculacions fetes per les Diòcesis en el període comprès entre el 1998 i el 2015, el Bisbat d'Urgell assegura que va immatricular legalment 1.542 béns (esglésies, rectories, ermites i camps rurals, entre altres) dels quals "no hi ha cap dubte sobre la propietat de l'Església" des de fa segles.

A més, el Bisbat posa en relleu que hi ha altres 50 béns que el govern d'Espanya li atribueix, malgrat que asseguren que "falten dades per a la seva correcta i completa identificació", per la qual cosa "caldrà una ulterior informació cadastral". A banda, també consten 5 béns més que "per error", s'atribueixen al Bisbat en aquesta mateixa llista espanyola. En aquest sentit, es detalla que 2 d'aquests béns ja tenen altres propietaris i 3 van ser adquirits per mètodes diferents de la immatriculació.

Amb tot, des del Bisbat d'Urgell es vol remarcar que no es tracta, per tant, d'un llistat de béns a retornar per part de l'Església, sinó d'un llistat "amb les incidències i errors en la relació original del govern espanyol lliurada a la CEE". Finalment, es posa de manifest que des que la Generalitat de Catalunya va fer públic el llistat detallat de béns immatriculats per l'Església catòlica a Catalunya el juliol del 2020, "el Bisbat d'Urgell ha rebut una única reclamació d'un privat, que no ha tingut recorregut legal".