El conflicte entre el Bisbat i Fàbrega per l'avortament esquitxa el Sant Hospital

La Seu d'UrgellEl Bisbat d'Urgell ha emès aquest dimecres a la nit un comunicat en què ha volgut deixar clar, d'una banda, que en el marc del patronat de la Fundació Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Urgell "no s’ha posat a votació formal cap decisió dels membres" sobre l'impuls de "l’avortament farmacològic". En aquest sentit, i davant les informacions aparegudes en diferents mitjans de comunicació que posen en relleu que l’actual patronat prenia en consideració aquesta qüestió "per primera vegada", i concreten que "el que figurava a l’ordre del dia, només indicava el tractament de 'la valoració de la incorporació de la interrupció farmacològica de l’embaràs a la cartera de serveis de la Fundació Sant Hospital', sense explicitar que es prendria cap acord per part del patronat".

En aquest sentit, "lamenten" les declaracions efectuades per l'alcalde de la Seu d'Urgell i president del patronat de la FSH, Jordi Fàbrega, que ha manifestat que s'havia acordat començar a tirar endavant els tràmits per poder practicar l'avortament farmacològic. En aquest sentit, des del Bisbat manifesten que "no s’ajusten a la veritat i creen una confusió en l’opinió pública sobre un hipotètic acord".

El Bisbat d’Urgell ha comunicat que, davant aquesta situació, els dos sacerdots que formen part del patronat segons els seus estatuts, el vicepresident de la fundació i el secretari, "es veuen obligats a abandonar la seva participació al patronat, deixant clara que la postura de l’església catòlica ha estat sempre la defensa de la vida, des dels seus inicis fins a la seva fi natural, i especialment pel que fa als més febles i desvalguts".

Recorden que la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell "és hereva d’una centenària tradició" i afegeixen que actualment "era un bon exemple de col·laboració i entesa entre l’ajuntament, el departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Bisbat d’Urgell".