Bizum en tots els bancs aquest any

Andorra la VellaAndbank va ser el primer banc andorrà en oferir el pagament per ‘bizum’ que s’ha convertit en indispensable en els països de l’entorn. El naixement de l’aplicació Myandbank com a banc digital va incloure aquesta opció per fer pagaments de poca quantitat i limitats en una xifra màxima mensual. També inclou la possibilitat de fer transferències nacionals i internacionals sense comissió i un compte remunerat a l’1% fins a 30.000 euros.

L’opció del ‘bizum’ també serà oferta per als altres dos bancs durant aquest any. Serà però amb una tpactica diferents. Tant el banc ‘verd’ com el ‘blau’ inclouran l’opció de bizum dins de les característiques que tindrà la renovació de les aplicacions per operar a través de la xarxa.

Encara no hi ha la data concreta per a l’inici de l’opció d’enviar diners per bizum i dependrà de quan finalitzi el procés de remodelació dels aplicatius per operar digitalment ni tampoc els límits. Està clar, però que es podrà fer pagament de mòbil a mòbil de forma immediata quan no siguin quantitats excessives.