Boda a la presó entre una advocada i un condemnat

Andorra la VellaUna advocada d’Andorra es va casar amb un intern a la presó de la Comella en una cerimònia oficiada al centre penitenciari. La boda va ser pel ritu catòlic i va ser oficiada pel capellà de Sant Julià Mossèn Pepe Gisbert. La cerimònia es va fer a la presó perquè l’home compleix una condemna ferma per extorsió i no s’autoritza la seva sortida del centre penitenciari. La direcció de la presó va haver d’habilitar l’espai per a la cerimònia religiosa.