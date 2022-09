Els bombers actuen en sis incendis de vegetació durant l'estiu

Andorra la VellaEls departaments de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments i de Protecció Civil i Gestió d’Emergències han fet públics els resultats de la campanya d’estiu d’incendis forestals. Una temporada que suma 84 dies i que s’ha allargat enguany des del 18 de juny fins al 9 de setembre. Així doncs, en total els bombers han efectuat sis intervencions d’incendi de vegetació destacades.

D’aquestes, cinc han tingut lloc entre els mesos de juny i juliol, coincidint amb les dues onades de calor que hi ha hagut. Pel que fa a les causes, quatre van ser originats per l’impacte d’un llamp –a la cresta d’Aixàs; al Bony de la Pica; a Soldeu; i a Encodina–. Dels dos restants, un va tenir com a causa d’inici elements pirotècnics que van afectar uns 600 m2 de vegetació arbustiva –també a Soldeu– i el darrer, els treballs de manteniment en una via –a la zona dels Plans–, que van cremar uns 700 m2.

Pel que fa als diferents avisos meteorològics emesos durant aquest període de temps, el Servei Meteorològic Nacional n’ha activat 12 per a temperatures altes –9 avisos taronja i 3 de grocs– que han donar peu a l’activació de prealertes per part de Protecció Civil amb la corresponent difusió de consells i missatges de sensibilització, així com l’aplicació de restriccions en l’ús de certs equipaments per part de les administracions.

Pel que fa als butlletins de perill d’incendis forestals, hi ha hagut 13 dies amb perill molt alt al sud del país, i 9 al centre. No hi ha hagut cap jornada amb perill d’incendi extrem. La bona coordinació entre tots els actors així com la responsabilitat i bones conductes de la població han permès tancar el període d’estiu amb un balanç positiu.