Els Bombers van realitzar gairebé 5.500 actuacions el 2021

Andorra la VellaLa secció sanitària dels Bombers esdevindrà, en un futur pròxim, una unitat per dotar-los de més prestigi arran del pes que han agafat durant la gestió de la pandèmia del coronavirus al llarg dels darrers dos anys. Ho ha informat aquest dijous durant la celebració del patró del cos, Sant Joan de déu, el seu director, Jordi Farré, qui ha manifestat que la transformació es durà a terme a través del nou reglament de reestructuració, la qual busca optimitzar i reajustar les seccions i grups del departament a la realitat actual.

En aquest sentit, ha indicat que actualment hi ha un total de sis infermers al cos i dos més que estan realitzant la formació, amb els quals s'estan cobrint les guàrdies de 12 hores diürnes amb un professional de manera presencial i les de les nits "en funció del període de l'any". I ha assenyalat que la voluntat del departament es poder garantir el servei 24 hores, tot recordant que els infermers també s'integren a l'equip de rescats de muntanya per atendre a les possibles víctimes. En la mateixa línia, el ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, ha exposat que la voluntat és poder aprovar el reglament en els pròxims mesos.

Durant la seva intervenció, Farré també ha comentat que la "família" de bombers s'integra per 139 professionals, entre els quals hi ha 122 efectius, dels quals tres dones, i la resta són administratius i teleoperadors de control central. En relació amb la quantitat de bomberes al departament, el director ha assenyalat que la intenció és treballar perquè s'incrementin, tot apuntant que el rol d'aquests professionals ha canviat amb el pas del temps, "els bombers corpulents i forts han passat a la història", ja que "cada vegada tenim més coneixement de les tasques, més formació i més eines", les quals faciliten algunes intervencions i no es requereix la força bruta.

Així doncs, ha puntualitzat que, tot i que de moment no es planteja aplicar una quota de "discriminació positiva", es vol motivar a les futures bomberes a participar en els edictes que es publiquen per cobrir places i, encara que sigui a poc a poc, augmentar la presència femenina dintre del cos de bombers. En referència a les actuacions dutes a terme al llarg del 2021, ha avançat que, tot i l'esclat de la pandèmia, les xifres continuen mantenint la tònica habitual, amb un 75% del total d'intervencions relatives al transport sanitari i, malgrat que "sigui una paradoxa" un 5% referents a l'extinció d'incendis. En total, van efectuar 5.499 actuacions durant el darrer exercici

D'altra banda, el màxim responsable del departament també ha posat de manifest que s'està treballant per establir un marc reglamentari perquè els bombers realitzar intervencions als països veïns i a la inversa sense haver de fer tràmits entre administracions, "com si fos el seu territori". Tanmateix, ha matisat que es tracta d'una diligència, ja que "a la pràctica i davant una emergència ja ho duem a terme".

L'acte de celebració del patró del cos també ha comptat amb l'assistència de nombroses autoritats nacionals i comunals, com el cap de Govern, Xavier Espot, el ministre de Justícia i interior, Josep Maria Rossell, la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, i la cònsol menor de la Massana, Eva Sansa, entre altres personalitats públiques i consellers generals. A més, també s'han repartit diverses insígnies de servei a efectius i exmembres del cos que ja s'han jubilat, com és el cas de l'exdirector del departament Joan Carles Recasens.

Pla de xoc administració de la Justícia

Rossell, qüestionat sobre l'estat del pla de xoc a l'administració de Justícia, ha asseverat que la seva intenció és que s'aprovi la modificació de la llei qualificada de la Justícia en consell de ministres a finals de març, tot indicant que, tot i que en un primer moment s'apunta a abordar la problemàtica a través d'un crèdit extraordinari, finalment "hem trobat una fórmula alternativa, a través d'una disposició transitòria a la mateixa llei i per la qual es donarà peu a la creació de noves places a l'administració".