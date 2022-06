Els bombers rescaten una persona sense vida en un hotel d'Escaldes-Engordany

Escaldes-EngordanyEls bombers han acudit aquest dimecres al vespre a l'hotel Siracusa d'Escaldes-Engordany, al número 14 de l'avinguda Carlemany, per a rescatar el cos d'una persona sense vida que hi havia en una de les habitacions. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat diverses dotacions dels serveis d'emergència, entre elles un camió escala per tal de retirar el cos a través d'una de les finestres de la façana. Fins al moment es desconeixen les causes del succés.

[Seguirà ampliació]

Els bombers rescaten una persona sense vida a Escaldes-Engordany

