Una bona setmana d'ocupació per Sant Joan

Andorra la VellaEl pont de Sant Joan ha deixat bones dades d'ocupació hotelera. Així ho mostren les xifres facilitades per la Unió Hotelera d'Andorra (UHA) que reflecteixen que entre el dilluns i el diumenge hi va haver una ocupació del 45,70% i que el cap de setmana es va elevar fins al 74,75%. Es tracta, per tant, de la millor ocupació en cap de setmana des que es va recuperar la mobilitat amb els països veïns.

Des de la UHA destaquen que l'ocupació entre setmana ha estat, també, millor que en setmanes anteriors. També manifesten que han augmentat els establiments oberts que ara ja són 46 i altres tres que obren només en cap de setmana. Des de la UHA posen en relleu que "està clar" que l'Andorra Music i les proves de l'Andorra Multisport Festival han "ajudat" a tenir unes "bones ocupacions".