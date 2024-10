Bonell assegura que l'FC Andorra no jugarà a l'Estadi Nacional la temporada vinent

Andorra la VellaLa ministra de Cultura, Esports i Joventut, Mònica Bonell, ha confirmat avui en una entrevista a Radiotelevisió d'Andorra que l'FC Andorra no jugarà a l'Estadi Nacional la temporada vinent. Bonell ha assegurat que el club de Gerard Piqué es podria traslladar a Encamp.

Això seria sempre que s'arribi a un acord amb la Federació Andorrana de Futbol (FAF), la ministra ha destacat que "si arriben a un acord amb la Federació Andorrana, el club estarà molt bé, i els aficionats aniran a Encamp com van els aficionats del rugbi ara". Aquesta decisió s'ha pres després que el club no aconseguís construir el seu estadi a la Borda Mateu de Santa Coloma.

Quan el presentador Gabriel Fernàndez li ha preguntat: "Avui en dia, si li demanen revisar l'acord, es negarà?", Bonell ha respost: "Segur, i ho hem parlat amb ells, soc transparent". A més, quan se li ha preguntat directament "l'Andorra segur que no juga aquí la temporada que ve?", la ministra ha estat rotunda: "No, segur".

L'FC Andorra sense Estadi l'any vinent

La situació de l'estadi ha estat complicada per al club d'ençà que els propietaris dels terrenys. S'havia de construir la nova instal·lació van decidir no signar l'acord d'arrendament. Aquest projecte, que tenia una durada prevista de quaranta anys i un cost d'entre quaranta i cinquanta milions d'euros, ha estat el segon intent fallit del club per construir el seu propi estadi, després de descartar la primera opció a Encamp per motius econòmics.

Amb la temporada 2025-2026 al cap dels executius, la solució més probable per a l'FC Andorra serà jugar als nous terrenys de la FAF a Encamp, que s'espera que estiguin enllestits a principis del 2025. Ferran Vilaseca, president del club, va destacar que tot i que es mantenen bones relacions amb la FAF, l'objectiu final de l'entitat és tenir una instal·lació pròpia. A curt termini, però, el club treballa per trobar una solució temporal adequada per als seus partits de lliga.

Finalment, Bonell ha destacat que es revisarà si algunes inversions fetes pel club a l’Estadi Nacional es poden conservar, però que la gespa amb calefacció probablement s'haurà de desinstal·lar: "Tant de bo ho poguéssim conservar".