Les empreses de Piqué van injectar 5,5 milions d'euros a l'FC Andorra

Andorra la VellaEl jutjat de Majadahonda ha rebut la documentació dels cinc comptes bancaris de Gerard Piqué i de les seves empreses a Andorra, en el marc de la investigació per esclarir si part dels diners cobrats per la seva societat, Kosmos per l'organització de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita van acabar a les mans de Luis Rubiales o d'altres directius de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Aquestes dades han estat proporcionades per les autoritats bancàries andorranes, que han col·laborat amb la investigació judicial.

L'empresa Kosmos, propietat de Piqué, va participar en l'acord signat entre la RFEF i l'empresa saudita Sela, amb una comissió de quatre milions d'euros per cada edició de la Supercopa. El contracte assegurava que, si Kosmos no cobrava, la Federació podria trencar l'acord. La investigació busca determinar si Piqué va realitzar pagaments a Rubiales o a altres exdirectius de la Federació amb els diners rebuts per l'organització d'aquest torneig.

El focus de la investigació està posat en dues transferències bancàries de 12 i dos milions d'euros, respectivament, que es van realitzar poc després que Morabanc concedís a Piqué un crèdit de 15 milions d'euros el febrer de 2021.

Segons la SER, aquest crèdit, segons la versió aportada pel banc, estava destinat a captar fons per invertir en hotels a Barcelona. Les transferències, realitzades l'endemà de la concessió del crèdit, van aixecar sospites entre els investigadors.

A més, s'està analitzant el flux de diners entre Kosmos i el Futbol Club Andorra, propietat de Piqué. Els informes bancaris mostren que Kosmos va fer transferències per valor de gairebé 5,5 milions d'euros al FC Andorra entre el març de 2019 i el juny de 2024. També s'han detectat ingressos superiors als 800.000 euros procedents de la Real Federació Espanyola de Futbol entre el maig de 2020 i el juny de 2024, corresponents a ingressos esportius.

Tot i que la informació ha estat facilitada per la banca andorrana, s'ha limitat a la investigació per administració deslleial, ja que l'altre delicte en estudi, corrupció en els negocis, no ha estat autoritzat per les autoritats andorranes. Aquest nou material serà clau per a la jutgessa Delia Rodrigo, encarregada de la investigació, que busca esclarir si hi va haver pagaments ocults que poguessin involucrar exdirectius de la Federació.