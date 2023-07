El Bopa publica una oferta de paleta interí

Andorra la VellaLa Secretaria d’Estat de Funció Pública, publica l’edicte per a la cobertura amb un funcionari d’una plaça en el lloc de treball d’operari de manteniment, perfil paleta, de l’Àrea de Suport i Manteniment d’Edificis Públics, adscrit al Departament deTerritori. Les persones interessades han d’adreçar la sol·licitud al Servei de Tràmits, situat a la planta baixa de l’edifici administratiu del Govern, c/ Prat de la Creu, 62-64, d’Andorra la Vella

La missió del lloc de treball és realitzar els treballs necessaris per mantenir en bon estat d’us i conservació totes les instal·lacions i equipaments dels edificis públics per tal de prolongar-ne la vida útil, obtenir un bon rendiment, així com reparar, adequar, reformar i condicionar els mateixos perquè s’hi pugui desenvolupar satisfactòriament la funció a la que estan destinats (educativa, esportiva, cultural, administrativa, etc.).