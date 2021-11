Borda Sabaté acaba la verema del seu vi d'alçada ecològic

Sant Julià de LòriaFa 10 anys, l'1 de novembre de 2011, va ser notícia...

El celler de Borda Sabaté ha acabat aquest dimarts la recollida del raïm que quedava als ceps de les vinyes de la Muxella, a Fontaneda, que va començar a mitjans del mes passat. La previsió és obtenir fins a 5.000 quilos de fruita. La major part del raïm collit correspon a la varietat Riesling, una varietat que aguanta el fred i s'adapta a les alçades. La seva peculiaritat és que rep una major exposició solar, allargant el procés de maduració i aportant-li més aromes. Amb aquesta varietat, Borda Sabaté produeix el vi blanc Escol, el primer amb una certificació de producte ecològic de qualitat del Principat. A partir d'ara, s'inicia el procés d'elaboració que culminarà amb la comercialització, d'aquí pràcticament un any, del vi de la collita 2011.

Segons ha explicat Farré, el raïm Riesling és una varietat típica d'Alemanya, Àustria o Alsàcia on es conrea a les vessants de les muntanyes. Després de plantar un camp experimental amb unes quaranta varietats, fa tres anys van decidir apostar per aquesta perquè s'adapta bé al terreny que tenen a la Muxella, 'aguanta el fred i l'alçada', ha destacat el gerent del celler.

Així, Borda Sabaté ha optat per fer un nou estil de vi, el vi d'alçada, que cultivat a uns 1.000 metres obté una major exposició solar aportant dolçor al raïm i amb forts contrastos de temperatura que alenteixen el procés de maduració i permeten als alcohols desenvolupar tots els aromes de la varietat. Segons el responsable del celler, aquest vi 'desperta un gran interès perquè és nou i diferent d'altres vins corrents'. Per aquest motiu ha considerat que té potencial turístic, també com a element propi de la seva cultura.

Un altre element característic és la producció ecològica, un projecte que es va desenvolupar des del primer moment i que fa que avui, el seu vi sigui l'únic d'Andorra, ja que compta amb el segell de qualitat de la única certificadora internacional d'agricultura ecològica.

Tot i que el procés de vinificació compta amb alta tecnologia, tot es fa respectant el medi ambient i sense elements externs que puguin danyar o modificar els principis de la fruita. La recollida es fa manualment, posteriorment s'utilitza gravetat natural per fer caure el raïm sense malmetre'l, el premsat es fa amb gas inert per garantir la salubritat, la higiene i eliminar qualsevol possible oxidació, i la fermentació es fa a les cubes on segueix el procés natural. 'Tot i que suposa fer treballs lents i pesats a la vinya, el resultat és un fruit de qualitat superior', manifesta Farré.

El nom d'Escol està escollit, segons comenta el responsable del celler, per la Vall d'Escol, una zona que apareix a l'Antic Testament i en la qual es diu que es va collir un raïm sagrat.

Al novembre es presentarà el vi de la collita del 2010 i a continuació, a l'hivern, s'iniciaran els cursos i tallers de cata d'iniciació, així com també els de nivell superior per als que ja tenen el nivell bàsic.