Els boscos del Principat, protagonistes de la 34a Diada andorrana a l’UCE

EncampLa 34a Diada andorrana a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Prada de Conflent, que se celebrarà el proper dissabte 21 d'agost, girarà al voltant dels boscos d'Andorra des de diferents temàtiques, fent èmfasi, principalment, en la seva capacitat com a font d'energia, la influència en el canvi climàtic i en la temperatura, i també des del punt de vista de l'art, la literatura i l'espiritualitat. Així es deixa palès en el programa que s'ha donat a conèixer aquest dimarts al matí al museu de l'Electricitat de FEDA mitjançant un acte que també ha servit per a la presentació del llibre de la diada de l'any passat, que porta com a títol 'Andorra i la multiculturalitat'.

Segons ha explicat la presidenta de la Societat Andorrana de Ciències (SAS), Àngels Mach, l'objectiu de relacionar la 24a Diada amb la natura és "posar en valor" aquest patrimoni amb el qual compta Andorra, ja que "de vegades el tenim al davant i no li donem la importància que mereix". Al llarg de la jornada, ha indicat, es comptarà amb catorze ponències presencials, a banda d'altres nou escrites i quatre més que es retransmetran a través d'un vídeo.

A més, també hi prendran part representants dels comuns, que explicaran el treball de cada corporació en aquest sentit; efectius del Cos de Bombers, que faran una xerrada sobre prevenció i actuacions als boscos en casos d'urgència, i la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, que exposarà als assistents la tasca del Govern en relació amb el medi natural.

En relació amb la presentació del llibre 'Andorra i la multiculturalitat', es tracta d'un recull de les 28 ponències realitzades al llarg de la darrera edició on es dona a conèixer la relació entre persones residents al Principat de diferents nacionalitats. En aquest sentit, Mach ha manifestat que "no preteníem fer un mostrari de les nacionalitats", ja que, segons ha dit, Andorra n'acumula al voltant d'un centenar, sinó que la finalitat és l'intercanvi entre persones residents en un mateix lloc però d'orígens ben diferents.

Aquest fet, per tant, permet afavorir la col·laboració i l'organització d'esdeveniments de manera conjunta. De fet, ha dit, "quan Andorra col·labora a l'UCE ens volem donar a conèixer com a país però també entre nosaltres mateixos".

'Andorra i la multiculturalitat' és la dotzena edició d'un llibre que de manera consecutiva està patrocinat per FEDA. La directora general adjunta de l'entitat, Imma Jiménez, ha posat en relleu que "estem encantats d'aportar aquest granet de sorra a les jornades" perquè "des de FEDA tenim un ferm compromís amb la ciència amb la seva divulgació". En aquest sentit, Jiménez ha volgut destacar "el gran mèrit de la SAC" pel que fa a "l'encertada elecció de les temàtiques triades", ja que "tenen molta rellevància per al país i també per a FEDA".