De les bosses de plàstic als envasos reutilitzables

Andorra la VellaFa anys que Andorra va prohibir l'ús de les bosses de plàstic d'un sol ús en els establiments comercials. Des del 2013, quan va entrar en vigor la nova llei, les botigues d'alimentació han evolucionat cap a materials més sostenibles, com les bosses biodegradables fetes amb paper i cartró reciclat o les que estan produïdes amb una base de blat de moro. Però hi ha alguns supermercats que van un pas més enllà, com és el cas de Pyrénées Andorra , i animen els seus clients a fer servir envasos reutilitzables, com per exemple els 'tuppers', per emportar-se a casa el producte fresc.

En el cas del supermercat de Pyrénées Andorra , diversos cartells disposats a la secció de frescos recorden a les persones que poden venir amb els seus 'tuppers' per guardar els productes que comprin a la xarcuteria, la cremeria, la carnisseria, la peixateria, la fleca i la fruiteria. D'aquesta manera, pot haver-hi una reducció considerable de l'ús de bosses d'un sol ús, participant així en l'economia circular i ajudant a complir un dels propòsits més importants dels 75 anys de Pyrénées Andorra: #SerMésEco.

Abans de la prohibició de bosses de plàstic, de mitjana, una persona podia arribar a utilitzar unes 158 bosses de plàstic l'any. Evitar l'ús de les bosses de plàstic és un gran canvi que afecta tothom. Per una banda, la ciutadania, que cada cop més fa servir sistemes alternatius per anar a comprar, com el cabàs, el carretó de la compra, les bosses reutilitzables o les bosses de malla per a la fruita i la verdura. Per altra banda, el sector del comerç, que pot optar per altres envasos més respectuosos amb el medi ambient, com ara les bosses compostables o de paper o, encara millor, com el cas de Pyrénées Andorra , fomentar els elements reutilitzables.