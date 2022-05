La botiga solidària de la Creu Roja atén 76 famílies ucraïneses

Andorra la VellaLa botiga solidària de la Creu Roja atén un total de 149 famílies i 340 persones, entre les quals hi ha 76 famílies ucraïneses i 73 famílies del país. Per aquest motiu, des de la Creu Roja estan centrant els esforços a la botiga solidària, ja que hi ha una gran incertesa pels refugiats. Moltes d'aquestes famílies es mantenen a través d'aquesta botiga, ha explicat el director general de la Creu Roja, Jordi Fernández, qui ha remarcat que no saben quants mesos hauran de donar suport i ajuda a aquestes persones. "Poder ajudar a les famílies de forma indefinida ho complica tot", ha destacat Fernández, afegint que aquestes persones el que volen és poder tenir un allotjament i no dependre dels ajuts d'altres persones.

A banda de la botiga solidària, la Creu Roja també ajuda als afectats pel conflicte bèl·lic amb els diferents combois que s'han enviat cap a Ucraïna. Fernández ha confirmat que en aquests instants estan preparant el cinquè comboi, el qual "segurament serà l'últim" per la logística complicada que requereix. Tot i així, el director no ha pogut detallar quan sortirà aquest darrer comboi.

"Nosaltres acudim a empreses i particulars que ens ajudin" i dependrà de quan es pugui disposar d'un camió, ha indicat. Fins al moment, tots els tràilers que portaven tenien matrícula espanyola i "estem mirant si aquest últim pogués ser amb matrícula andorrana per fer honor al nostre país", ha comentat Fernández. Finalment, també ha volgut agrair la generositat de tothom. "Ha estat un èxit que un país petit com el nostre hagi pogut omplir cinc tràilers", ha exposat.