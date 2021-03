Els brots detectats al Tarter i Arinsal sumen 35 positius

Andorra la VellaEl brot detectat la setmana passada al Tarter, arrel dels cribratges que es fan als professionals de les estacions d'esquí, ja ha contagiat 18 persones. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat aquest dilluns que l'origen d'aquest brot fa ser fora de l'àmbit laboral. “No va ser per interacció laboral, sinó en l'àmbit social d'questes persones després de la jornada de feina”. Salut ha informat també d'un nou brot detectat al poble d'Arinsal que afecta, de moment, 17 persones. Benazet ha dit es va detectat a partir d'una prova TMA que es va fer a una d'elles i només ha avançat que el grup afectat “es relacionava a nivell social”.

Pel què fa al brot del Tarter, aquest mateix dilluns és previst que es realitzi un cribratge massiu al personal relacionat amb l'estació d'esquí, que passarà tant proves TMA com tests d'antígens. El ministre ha insistit que els contagis s'han originat “en relacions socials fora de l'àmbit laboral però amb persones que treballen al Tarter”. L'increment dels casos positius, ha afegit Benazet, podria respondre al fet que el primer cribratge que es va practicar al personal de l'estació “podria haver agafat alguns amb el coronavirus en període d'incubació”.

A Arinsal el brot s'ha detectat més recentment i això fa que no s'hagin donat massa explicacions. Se sap que va ser detectat a través d'una prova TMA i que el grup infectat es relacionava entre ell “a nivell social”. “S'ha declarat recentment i s'està investigant i seguint la traçabilitat per tenir-lo controlat”, ha explicat Benazet.

Pel què fa a la situació epidemiològica al país, Salut ha registrat, en les darreres 24 hores, 23 casos nous de Covid-19, que sumen un total de 10.889 pacients diagnosticats des de l'inici de la pandèmia. Aquest dilluns resten 304 casos actius. La pressió hospitalària es manté amb 21 pacients ingressats a l'Hospital, n'hi ha 14 a planta i set a la UCI, sis dels quals són ventilats mecànicament. El sistema educatiu manté una situació semblant a divendres, amb nou aules amb vigilància activa, una d'elles amb tota la classe confinada.

Quan encara no fa una setmana que es va posar en funcionament la pàgina web de registre per a la vacunació a la ciutadania que s'hauria de realitzar les properes setmanes, el ministre ha informat que més de 18.000 persones ja s'han registrat, i que de 3.000 són majors de 70 anys.

Benazet també ha explicat que des d'aquest dilluns, els ciutadans provinents de França que s'estiguin menys de 24 hores al país no requeriran d'una PCR. Ara bé, el dirigent ha admès que “no hi ha cap mecanisme per controlar de manera individualitzada el temps que passa cada persona al país”, per tant, ha apel·lat a la “bona fe” de cadascú i a que els hotels informin als seus clients que si passen més d'una nit els diguin que s'han de fer una prova.

Finalment, i després d'un any de gestió de la pandèmia, el ministre ha fet una breu valoració i ha llençat un missatge d'esperança: “Estic convençut de poder arribar a la primavera amb gran part de la població vacunada, ara veig clarament la llum i un horitzó clar”, ha dit, per demanar “que la fatiga pandèmica no ens faci aixecar el peu de l'accelerador sense passar aquest petit període que ens queda, perquè crec que tindrem un estiu molt bo”.