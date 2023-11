Buhos protagonista de l'encesa de llums a illa Carlemany

Andorra la VellaaCanvi de format i d'hora en la tradicional posada en marxa dels llums de Nadal del centre comercial illa Carlemany: l'encesa 2023, que se celebrarà el dijous 23 de novembre, començarà a les 20 hores i tindrà la música com a fil conductor, amb la banda Buhos damunt de l'escenari de la planta baixa.

El grup català -que va fer vibrar Andorra la Vella durant la festa major- oferirà un petit concert gratuït, en el que interpretarà algunes de les seves cançons més conegudes. Serà el Guillem, la veu del grup, l'encarregat de dur a terme el compte enrere que donarà el tret de sortida a la campanya que s'allargarà fins a l'endemà de Reis.

Una setmana llarga de feina per muntar la decoració.

Aquest dilluns a la nit comencen les tasques d'instal·lació i muntatge de la decoració de l'exterior i de l'interior del centre comercial. S'allargaran durant tota la setmana i ja el cap de setmana vinent deixaran entreveure quin aspecte tindrà tot plegat. No serà fins a principis de setmana vinent, però, que no s'acabarà amb tots els detalls que requereix l'animació que va situada al peu de l'arbre gegant, que un any més presidirà el centre comercial.

Com cada any, tota la il·luminació serà feta amb leds. A més, els gairebé trenta mil punts de llum que cobriran tot el sostre de claraboies permetran prescindir de bona part de l'habitual enllumenat del centre comercial.