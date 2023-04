El bus gratuït entre Ordino i Arcalís incrementa un 230% els usuaris respecte a la temporada passada

OrdinoEl servei d'autobús gratuït entre Ordino i l'estació d'Ordino Arcalís ha incrementat el nombre de passatgers un 230% respecte a la temporada passada. Segons les dades facilitades per la companyia de transport, un total de 3.575 passatgers han fet ús del Freebus, un servei cofinançat per Secnoa i el comú d'Ordino, en funcionament entre els mesos de desembre i març. Es tracta del segon any consecutiu que es posa en marxa aquesta línia circular amb una valoració molt positiva, si es té en compte que la temporada 2021-2022 es van registrar 1.085 usuaris.

El balanç de les dades de la temporada inclou el càlcul de l'estalvi d'emissions de CO₂, estimat en 8,6 tones, gràcies a la disminució de vehicles particulars que es desplacen a l'estació. Aquest és un dels aspectes que ha generat més satisfacció a la corporació pel compliment i alineament amb la política d'ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i Agenda 2030, concretament amb els objectius 11 (Ciutats i comunitats sostenibles) i 13 (Acció pel clima).

L'èxit obtingut garanteix la continuïtat del servei que fomenta el transport sostenible en el marc de la Reserva de la Biosfera. L'usuari ha valorat amb un 8,4 la qualitat del servei ofert. Destaquen les altres dues línies de transport gratuït fins a Arcalís, provinents d'Andorra la Vella i del Pas de la Casa, activades per Grandvalira, ja que també han registrat un increment en l'afluència respecte a l'any passat amb 1.578 passatgers més, en la primera, i 396 usuaris més, en la segona.