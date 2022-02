Es busca hotel per allotjar treballadors

Andorra la VellaAndorra necessita importar mà d'obra si no vol afluixar el ritme de creixement en el que s'ha instal·lat. El fort ritme del sector de la construcció i la propera obertura de nous projectes comercials i turístics fa que es necessitin, aproximadament, un miler de treballadors qualificats fins a final d'any.

El sector que ara mateix més necessitat de treballadors presenta és el de la construcció. Falta personal en totes les categories professionals i cal anar a buscar-lo fora. I en aquest punt és on es genera el principal problema per als creadors de llocs de treball, que no saben on allotjar el gruix d'empleats. Alguns vénen a Andorra amb la família per instal·lar-s'hi una temporada més o menys llarga, i altres amb un contracte tancat per uns mesos. Els primers solen buscar un pis o apartament, una casa on fer-hi una vida en família, mentre que els segons, com a solució puntual, s'allotgen en hotels.

Sigui un habitatge o sigui un hotel, la dificultat per donar resposta a la necessitat d'allotjament és cada dia més gran. Tant, que algunes empreses han començat a negociar amb establiments hotelers la possibilitat de llogar l'hotel sencer, tal com es fa en temporada d'hivern per allotjar temporers, però ara pensant en el llarg terminin o, almenys, fins que es reorganitzi o s'estabilitzi el mercat immobiliari.

La manca de mà d'obra no és exclusiva del sector de la construcció, més aviat s'ha convertit en un problema estructural. També hi ha dificultats, i moltes, en la restauració i l'hoteleria, en el sector de la neteja, en el comerç i en els serveis. Els salaris sovint poc atractius i el cost de la vida a Andorra hi tenen molt a veure, juntament amb el fort creixement que està registrant el país.